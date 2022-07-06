Эстония ратифицировала протоколы о приеме Швеции и Финляндии в НАТО

Парламент Эстонии ратифицировал соглашение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщила в среду, 6 июля, пресс-служба высшего законодательного органа республики.

«Парламент ратифицировал инициированный правительством республики проект закона об одобрении протоколов Северо-Атлантического договора, касающихся присоединения к НАТО Финляндия и Швеции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за это решение проголосовали 79 депутатов из 82 присутствующих, трое не приняли участие в голосовании.

Накануне протоколы о вхождении в альянс северных республик подписала Канада. Как отметил премьер-министр страны Джастин Трюдо, Канада стала первым государством — членом НАТО, подписавшим протоколы.

О запуске процесса ратификации договоров о вступлении двух стран в альянс объявил 5 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Генсек призвал ускорить процесс их ратификации.

Так, документы уже ратифицировали министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов Североатлантического альянса.

Накануне страны завершили переговоры о присоединении к военному блоку всего за один раунд.

Россия негативно относится к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Как заявил «Известиям» в июле член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев, РФ будет вынуждена реагировать на присоединение Финляндии и Швеции к блоку. Кроме того, он отметил, что в качестве бонуса от присоединения к НАТО эти страны получат дорогие энергоносители и инфляцию.

В Кремле, в свою очередь, назвали НАТО «достаточно агрессивным блоком», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса.

При этом президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации, в частности, указывается, что вступление в блок Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а сам альянс — сильнее.