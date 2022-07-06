Мотоциклист насмерть сбил мужчину в центре Москвы

В центре Москвы мотоциклист насмерть сбил мужчину. По данным «Известий», инцидент произошел ночью 5 июля на Коровьем Валу.

38-летний москвич двигался на мотоцикле по внешней стороне Садового кольца, у дома на улице Коровий Вал наехал на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Водителя мотоцикла госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом черепа.

По факту произошедшего начали проверку.

3 июля два человека погибли в массовом ДТП с мотоциклом в Подмосковье. По данным источника «Известий», шесть автомобилей и мотоцикл столкнулись на трассе М-7 «Волга-1».

В тот же день на трассе «Амур» неподалеку от поселка Серышево Амурской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, транспортные средства загорелись. В результате четыре человека погибли, один доставлен в лечебное учреждение.