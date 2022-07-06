В «Автодоре» пообещали, что путь от Москвы до Сочи сократится до 15 часов

Дорога от Москвы до Сочи после завершения строительства трассы Джубга – Сочи и обходов Ростова и Краснодара займет всего 15 часов, заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в интервью агентству «РИА Новости».

«От Джубги до Сочи путь сократится на пять часов: сейчас люди едут шесть, будут час. Значит, от Москвы до Джубги — примерно 1400 километров и от Джубги до Сочи 100 километров, итого 1500 километров. Этот путь со скоростью 100 километров в час в перспективе можно будет проехать за 15 часов», — проанализировал весь путь Петушенко. «Сегодня туристы едут сутки», — констатировал он.

Глава компании «Автодор» подчеркнул, что строительство обходов Ростова и Краснодара планируется завершить через год. Сроки по трассе Джубга – Сочи пока определяются, но их госкомпания намерена утвердить до конца года и представить проект президенту.

30 июня «Известия» сообщали, что подсчитана стоимость популярных путешествий на автомобиле по России, включая поездку в Сочи.

Основная часть пути пройдет по федеральной трассе М-4 «Дон», на ней есть платные участки. По оценке экспертов, общие расходы на дорогу до Сочи и обратно могут составить не менее 30 824 рублей.