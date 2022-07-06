Первый тайваньский десантный корабль «Юйшань» прошел испытания

Первый произведенный в Тайване десантный корабль «Юйшань» совершил дебютный выход в море для военно-морских испытаний, передает 6 июля газета Taiwan News.

Тестовые испытания стартовали в непосредственной близости от берегов города Гаосюн на юго-западе острова и продлятся два месяца. В случае успешного завершения процесса «Юйшань» передадут на вооружение военно-морских сил (ВМС) Тайваня.

25 июня посол Китая во Франции Лу Шае заявил о готовности вернуть контроль над Тайванем, в том числе военным путем. Он подчеркнул, что КНР не рассматривает остров как независимую территорию.

23 мая президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия страны в защите Тайваня «на случай вторжения». По его словам, США продолжают придерживаться поддержки безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы «его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке». Как объяснили позднее в Белом доме, слова Байдена касались поставок оружия.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.