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По делу о злоупотреблениях в петербургском главке МВД задержали пристава

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Елена Копьева, входящая в число обвиняемых по делу о злоупотреблении полномочиями в петербургском главке МВД, является судебным приставом. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

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«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Копьевой Елены Викторовны — старшего судебного пристава, начальника отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга», — сказали в суде «РИА Новости».

До этого Копьева занимала должность главы отдела правового обеспечения регионального управления ГИБДД.

В этот же день сообщалось о задержании сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти: помощника министра внутренних дел РФ Сергея Умнова, начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова и бывшего замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Ивана Абакумова.

По версии следствия, в период с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями. Силовики приобретали на средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО имущество в целях личного использования.

Также отмечалось, что трех задержанных в Петербурге генералов МВД допросят в Москве. Известно, что в настоящее время Умнов задержан и доставлен в изолятор временного содержания (ИВС) на Петровке.

Накануне сообщалось, что сотрудники центрального аппарата ФСБ проводят обыски у помощника главы МВД России. Кроме того, в тот же день прошли обыски у Семенова.

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