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Доставка грузов в Баренцбург будет осуществляться норвежскими перевозчиками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Доставка грузов в Баренцбург будет осуществляться не российскими, а норвежскими перевозчиками. Об этом 6 июля сообщил генконсул России на архипелаге Шпицберген Сергей Гущин.

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«Норвегия так и не дала разрешения на пропуск и транзит грузов российскими автоперевозчиками, просто трест «Арктикуголь» договорился с норвежской автотранспортной компанией, она забрала грузы и перевезла их через границу. Ей не нужно разрешение от норвежских властей», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, отправлены не застрявшие на границе контейнеры, а два новых. Те, что были остановлены на границе, так и стоят из-за технических сложностей с их перегрузкой на норвежского перевозчика. Отправленные контейнеры прибудут 8 июля, с остальными ситуация решится в ближайшее время.

28 июня стало известно, что 15 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для поселений россиян на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг. В то время на КПП находилось около 20 т российских товаров.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» выразил мнение, что такие действия норвежской стороны вызовут ухудшение двусторонних отношений.

29 июля вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев подчеркнул, что такое решение Осло нарушает права человека. Он напомнил, что статус архипелага определен Парижским договором от 1920 года, под которым подписались представители 46 стран, в том числе СССР и Норвегия. РФ стала правопреемником СССР, стороны признали суверенитет Норвегии над архипелагом при условии отсутствия препятствий в доставке грузов работающим на архипелаге гражданам.

Телеканал NRK 6 июля сообщил, что Норвегия пропустила через границу контейнеры для Баренцбурга.

На архипелаге есть два поселка, в которых с 1930-х годов вели разработку угля советские, а впоследствии российские шахтеры. Крупнейший из них — Баренцбург. В нем проживает около 500 человек. Там же находится консульство России на Шпицбергене. Второй поселок — Пирамида, в нем живут несколько десятков человек, занимающихся научными исследованиями.

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