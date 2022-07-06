Посольство РФ возмутилось сносом мемориала воинам СССР в Клайпеде

Снос мемориала советским воинам-освободителям в литовской Клайпеде вызывает горечь и негодование. Об этом 6 июля заявили в посольстве России в Литве.

По мнению российской стороны, требования жителей города отказаться от сноса мемориала и голос разума не были услышаны властями.

«Неужели красноармейцы, отдавшие свои жизни для того, чтобы передать этот город литовцам, заслуживают подобного отношения — отношения, основывающегося на жуткой неблагодарности, издевательстве и глумлении?!» — задались вопросом дипломаты в Telegram-канале миссии.

Москва выразила уверенность, что потомки нынешнего поколения дадут оценку этому периоду времени.

Ранее экспертная рабочая группа представила свое заключение по мемориалу, в котором говорится, что место захоронения солдат может быть перестроено. Горсовет литовской Клайпеды 22 июня решил демонтировать мемориал советским воинам.

Комплекс перенесут в музей советских памятников в парке Грутас. Демонтаж начался 4 июля.

Правительство Литвы 1 июня опубликовало разработанную департаментом культурного наследия страны инструкцию по «правильному» сносу советских памятников. Как следует из документа, рекомендации помогут провести процедуры демонтажа в рамках правового поля страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 мая заявил, что действия литовских властей, в том числе по отношению к памятникам, не поддаются разумному объяснению.