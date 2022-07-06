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Погибла работавшая снайпером на Украине бразильская модель

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Фото: соцсети
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Бразильская модель Талита ду Валье, которая работала снайпером на Украине, погибла. Об этом сообщает Daily Mail в среду, 6 июля.

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По данным британской газеты, манекенщица присоединилась к армии Украины как волонтер три недели назад, 2 июля она умерла в Харькове в результате возгорания бункера, где она укрывалась. Ее брат Тео Родриго Виейра сообщил журналистам, что Валье отделилась от своего подразделения и осталась в укрытии. После возгорания снайперу не удалось из него выбраться. Отмечается, что смерть наступила от удушья.

Издание сообщает, что это не первый опыт участия бразильянки в специальных военных операциях. Она уже воевала против «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, ИГ, запрещено в РФ). Помимо этого, она вела активную общественную деятельность на территории Бразилии.

Сообщается, что снайперскому мастерству Валье обучилась в Сирии, когда воевала на стороне курдов.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за 10 дней на Украине уничтожено 170 иностранных наемников. Также он подчеркнул, что 99 наемников отказались продолжать участвовать в боевых действиях и покинули украинскую территорию.

Еще 27 апреля сообщалось, что наемники из более чем 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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