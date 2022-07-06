В Санкт-Петербурге на 96-м году жизни скончалась актриса Ирина Брагина

В Санкт-Петербурге ушла из жизни советская и российская актриса Ирина Евгеньевна Брагина. Об этом сообщили 6 июля в пресс-службе театра Государственного театра музыкальной комедии, в котором Брагина проработала с 1952 по 1983 год солисткой-вокалисткой.

Актриса скончалась 4 июля в возрасте 95 лет.

В театре музыкальной комедии она сыграла Теодору Вердье в «Мистере Иксе», Кето в «Кето и Котэ», Нинон в «Фиалке Монмартра», Анжелу в «Поцелуе Чаниты». Всего за время работы в этом театре актриса сыграла более пятидесяти разнохарактерных ролей.

После театра Брагина руководила отделом художественной самодеятельности в Ленинградском Дворце культуры имени Дзержинского (ныне — Санкт-Петербургский культурный центр ГУ МВД).