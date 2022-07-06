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Норвегия согласилась пропустить грузы из РФ в российские поселения на Шпицбергене

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Власти Норвегии дали разрешение на пропуск грузов для российских поселений на Шпицбергене через свою территорию. Как сообщило 6 июля министерство иностранных дел королевства, грузы уже находятся на судне, которое направляется в сторону архипелага.

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«МИД Норвегии проинформировал, что контейнеры перевозятся с помощью норвежского грузовика от КПП «Стурскуг» на границе в норвежский город Тромсё и далее морским путем на Шпицберген», — цитирует телекомпания NRK комментарий ведомства.

По словам пресс-секретаря МИД Норвегии Ане Лунде, данное решение стало «результатом диалога с российской стороной». Как отметила представитель пресс-службы, у Норвегии не было цели останавливать поставки на Шпицберген и, в частности, в Баренцбург.

«Однако из-за санкций они не могли быть перевезены с помощью грузовика, зарегистрированного в России. В Тромсё его перевезла норвежская транспортная компания», — пояснила она.

В этот же день председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас посоветовал Осло прочитать условия договора о Шпицбергене. Он предупредил, что «российская провокация» может стать печальной реальностью для норвежского марионеточного правительства.

Ранее во вторник заявление Осло прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, норвежское правительство «забывает, что ранее они ввели односторонние экономические рестрикции против России, противоречащие всем нормам международного права», а также поддержали «воровство российских активов».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в тот же день поручил комитету нижней палаты российского парламента по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации или приостановлении договора между Россией и Норвегией на фоне ситуации с архипелагом Шпицберген.

28 июня стало известно, что в середине июня Норвегия отклонила заявку РФ на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что этим решением Осло нарушил договор от 1920 года, назвав решение Норвегии аморальным и нарушающим права человека.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что решение Норвегии вызовет ухудшение двусторонних отношений.

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