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Дети из Волновахи отдохнут в российских здравницах с ровесниками из ЯНАО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Юные жители Волновахи Донецкой Народной Республики (ДНР) отдохнут в российских здравницах вместе с детьми из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом 5 июля заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии.

Инклюзивный формат: кабмин выделит гранты на отдых детей с инвалидностью
В федеральном бюджете на это предусмотрено 210 млн рублей

Отмечается, что это стало возможным после подписания договора о сотрудничестве между Ямалом и ДНР.

«Решили присоединить к нашим ребятам детишек из Волновахи. Мы помогаем ее восстанавливать. Дети там оказались в очень тяжелой ситуации. Важно их вытащить, показать другую картинку, встряхнуть, провести через образовательные программы. Это доброе дело, которое мы сделаем», — подчеркнул Артюхов.

2022 год для ЯНАО станет рекордным в плане организации детского отдыха. Глава Ямала сообщил, что, несмотря на временное прекращение авиасообщения с некоторыми регионами России, этим летом более 8 тыс. юных северян будут отдыхать в санаториях, лагерях и здравницах. Детей отправляют на отдых на железнодорожном транспорте.

21 июня стало известно, что правительство РФ утвердило гранты для детских оздоровительных лагерей. Получить гранты могут те организации, которые занимаются организацией отдыха детей и их оздоровления, а также индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр.

Гранты будут направлены на создание универсальной безбарьерной среды для отдыха детей с инвалидностью и ограниченными возможностями.

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