Госдума приняла закон об обеспечении проведения ВС РФ операций за рубежом

Госдума на заседании 6 июля приняла во втором и третьем чтениях законопроект об обеспечении Вооруженных сил (ВС) РФ, другими войсками и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории государства.

Согласно документу, в целях обеспечения проведения операций за рубежом правительство РФ может принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики.

Помимо этого, специальные меры предусматривают временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

Кроме того, к числу мер относится установление особенностей правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, в том числе переработок, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, а также предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

По словам председателя Комитета по обороне Андрея Картаполова, нововведения поспособствуют повышению оперативности и эффективности обеспечения ВС и иных войск и органов необходимым при выполнении задач.

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму данный законопроект 30 июня. В пояснительной записке к документу отмечалось, что в связи с проведением спецоперации по защите мирного населения Донбасса возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники, а также обеспечении российских войск материально-техническими средствами.

26 июня в Госдуму внесли поправки, которые предлагают разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию. Текст поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе» появился в думской базе данных. На текущий момент контракт можно заключить только через три месяца после начала службы.

Новые поправки будут касаться мужчин, которые не пребывают в запасе, получили среднее общее образование и поступают на службу в ВС России или войска нацгвардии.