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Освобожденный от украинских боевиков город Приволье в ЛНР сняли с коптера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Освобожденный город Приволье в Луганской области сняли с коптера. Как сейчас выглядит город после ожесточенных боев за свободу и мирную жизнь, можно посмотреть с высоты птичьего полета. Кадры находятся в распоряжении «Известий».

От домов остались руины, улицы пустые — вокруг никого. Большая часть жилых домов, как многоквартирных, так и частных, буквально стерты с лица земли.

На кадрах показаны не только последствия боев за освобождения города от украинских националистов, но и уцелевшие места. Одно из них находится в окрестностях. Это мемориал защитникам Привольнянского плацдарма, сооруженный в 1969 году. Он был открыт на месте захоронения советских воинов, павших там в мае 1943 года во время Великой Отечественной войны.

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Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами освободили Приволье 1 июля. А о полном освобождении территории Луганской Народной Республики и выходе на административные границы, установленные в 2014 году, стало известно 3 июля.

Как сообщил 5 июля помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев, работы по разминированию освобожденных городов ЛНР займут не менее двух-трех месяцев.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым. Он подчеркнул, что все ее задачи будут решены.

До этого, 25 мая, стало известно, что крупнейшие российские девелоперы с большими финансовыми возможностями и способностью к быстрой релокации и масштабированию бизнеса будут первыми претендовать на участие в работах по восстановлению ЛНР и Донецкой Народной Республики.

Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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