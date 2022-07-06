На некоторых улицах Москвы ограничат скорость до 50 км/ч

Скорость ограничат на Тверской, Пятницкой и Большой Ордынке в Москве до 50 км/ч. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

«Улицы в центре станут безопаснее — разрешенная скорость там изменится до 30 и 50 км/ч. Скорость станет ниже на Тверской, Большой Ордынке, Пятницкой, Рождественке, Солянке, Гончарной и Котельнической набережных», — рассказали в ЦОДД «РИА Новости».

Так, на Тверской, Пятницкой, Большой Ордынке разрешенная скорость будет 50 км/ч, на Рождественке, Солянке и набережных — 30 км/ч. Отмечается, что снижение скорости никак не отразится на пробках, так как днем в центре скорость машин не превышает 30–40 км/ч.

«Для каждой улицы в зависимости от ее назначения должна быть установлена своя скорость. На широких магистралях, где нет пешеходов, мы повышаем. В местах, где пересекаются пешеходы и автомобили, делаем ниже», — отметили в ЦОДД.

В ведомстве напомнили, что в 2021 году на Бульварном кольце и других улицах снизили скоростной режим. За это время количество ДТП снизилось в два раза. А на Большой Никитской вообще не произошло ни одного ДТП.

В апреле государственная компания «Автодор» повысила на ряде участков трасс М-11 в Подмосковье и М-4 в Воронежской области разрешенную скорость движения до 130 км/ч. Также скоростной режим вырос с 110 км/ч до 130 км/ч на участке с 517-го по 544-й км трассы М-4 «Дон» в обход Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области.