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На Украине замглавы Херсонской области Ковалеву предъявили обвинения в госизмене

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Фото: Global Look Press/Hennadii Minchenkoukrinform
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Заместителю председателя Херсонской области, экс-депутату от партии «Слуга народа» Алексею Ковалеву в среду, 6 июля, предъявили обвинения в государственной измене и пособничестве России в период проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщило государственное бюро расследований Украины.

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«В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев занял должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора (так Украина называет РФ. — Ред.) «правительстве Херсонской области», — говорится в заявлении.

Уголовное производство было возбуждено в апреле 2022 года.

Алексей Ковалев вошел в сформированное правительство Херсонской области в качестве заместителя председателя по вопросам сельского хозяйства. Посты среди новой власти занимают уроженцы региона и профессиональные управленцы из России. Правительство Херсонской области возглавил бывший первый вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев, на пост главы минобрнауки области был назначен Михаил Родиков, в прошлом работавший заместителем главы администрации городского округа Кашира Московской области.

В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Также отмечалось, что референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в 2022 году.

С 1 мая регион ввел в обращение рубли. На время переходного периода, который составит около четырех месяцев, здесь будут в обращении и рубль, и гривна, после чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях. Также с начала мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету, после того как Киев отключил связь в приграничных областях.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

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