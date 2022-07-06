Минобороны России заявило об уничтожении ВС РФ двух американских РСЗО HIMARS в Донбассе

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили две американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Донецкой Народной Республики (ДНР). Согласно сообщению Министерства РФ обороны от 6 июля, РСЗО были поражены в районе населенного пункта Малотарановка.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», — сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российская авиация уничтожила пункт временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады. Как отметили в ведомстве, в результате было ликвидировано до 100 украинских националистов и четыре единицы военной техники.

4 июля представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские военные обстреляли ракетами из американских РСЗО HIMARS поселок Снежное в ДНР.

1 июля ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Ровеньки. 8 июня удар был нанесен по городу Перевальск, была выпущена одна ракета. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уточнил, что средства оперативного контроля в республике отследили передвижение американской РСЗО, и указал, что система будет уничтожена.

Пресс-служба Пентагона 1 июля объявила также о выделении очередного пакета военной помощи для Украины на $820 млн. Уточнялось, что военная помощь будет представлена новыми зенитно-ракетными комплексами NASAMS и противоартиллерийскими радарами. Также оборонное ведомство США пообещало предоставить дополнительные боеприпасы для ракетных систем средней дальности HIMARS и 150 тыс. снарядов для артиллерии.

До этого, 23 июня, Пентагон рассказал, что отправит на Украину четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров, 36 тыс. артиллерийских снарядов, 1,2 тыс. гранатометов и 2 тыс. пулеметов. Кроме того, США передали Киеву гаубицы M777 без систем GPS во избежание попадания технологий к России.

Страны Запада начали вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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