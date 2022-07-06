Более 100 человек борются с пожарами в нацпарке «Ленские столбы»

На территории национального парка «Ленские столбы» в Якутии в настоящий момент действуют четыре лесных пожара. Общая площадь составляет порядка 20 га. Причина возникновения возгораний — сухие грозы.

В тушении задействованы 103 человека, в том числе 76 сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана», 18 сотрудников нацпарка и девять добровольцев.

Как сказал директор «Ленских столбов» Аркадий Семенов, чьи слова приводит ИА SakhaNews, резерв сил и средств для борьбы с пожарами есть, главное — чтобы не подвела погода. Ограничений для посещения нацпарка пока решили не вводить.

ИА YakutiaMedia пишет, что на «Ленских столбах» ограничения ввели только для неорганизованных тургрупп и туристов. Официальных туроператоров это не коснется, но только до тех пор, пока не будет повышен класс пожарной опасности из-за ухудшения ситуации.

В данный момент запрещены подъем по реке Буотаме, посещение местности Дринг Урэх и других необорудованных территорий.

Сложная пожароопасная обстановка в ряде регионов прогнозировалась еще в мае. Глава Минприроды РФ Александр Козлов называл неблагополучными в этом вопросе Красноярск, Якутию, Дагестан, Хабаровский край, Иркутскую область и другие регионы.