Украинская власть неопытна и авантюристична. Об этом заявил экс-президент страны Виктор Янукович в обращении к соотечественникам, опубликованном 6 июля на странице его адвоката в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам политика, ни о каком доверии к ней речи быть не может.

«Но постоянная ложь со стороны власти только ускоряет ее падение, усугубляет ситуацию и приводит к ненужным страданиям и жертвам среди украинских военных и мирного населения и создает угрозы будущему Украины в том виде, в котором мы ее знаем и любим», — продолжил он.

Он призвал власти изменить «тупиковый подход к информационной политике».

«Может, хватит врать о постоянных «победах», в то время как ситуация в стране свидетельствует совершенно о другом?» — добавил бывший украинский лидер.

Он полагает, что украинцы сами должны решить, воевать до конца или сохранить то, что еще осталось.

«Важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, и дать миру шанс. Это позволит спасти жизни украинцев и сохранить будущее для Украины», — поделился он мнением.

К конфликту привело подавление инакомыслия, подчеркнул он.

«Руководство Украины должно, пока не поздно, прекратить делить украинцев на правильных и неправильных, найти в себе силы протянуть руку тем, кто оценивает ситуацию иначе. Сейчас пришло время объединиться не ради войны, на которой ежедневно гибнут сотни украинцев, а вокруг совместного поиска решений», — продолжил политик.

Страна ждала мира в 2019 году, но получила войну в 2022 году из-за, в том числе, «пещерной дипломатии» и «политического цирка», заключил Янукович.

17 июня президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация РФ по защите Донбасса стала вынужденным действием со стороны Москвы. Боевые действия — это всегда трагедия, но страну подтащили к этой черте, отметил он. РФ не согласна забыть о кровавом госперевороте на Украине в 2014 году, в нем причина сегодняшних проблем, заключил российский лидер.

Путин также заявил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым.

21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже на площади стали происходить стычки между радикалами и силовиками. 20 февраля на площади произошла стрельба, в ходе которой погибли 53 человека.

Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на режим возглавлявшего тогда страну Виктора Януковича. При этом бывший украинский лидер подчеркивал, что стрельба была спланирована радикалами для свержения легитимного руководства страны.

В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, Янукович покинул страну. Украину возглавил Петр Порошенко, который начал курс на евроинтеграцию и разрыв связей с Россией.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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