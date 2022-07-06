Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с Ириной Винер

Основатель одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России «Металлоинвест» бизнесмен Алишер Усманов 6 июля отозвал из суда свое заявление о разводе с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер.

«Исковое заявление истцом отозвано, судебное производство по иску прекращено», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу мирового суда Крылатского района.

Как прокомментировала сама Ирина Винер ТАСС, ее брак с мужем был расторгнут в загсе, поэтому судебное разбирательство им продолжать не понадобилось.

О том, что Алишер Усманов начал бракоразводный процесс со своей женой, стало известно 19 мая. Как указывалось в материалах суда, рассмотрение дела о расторжении брака супругов было назначено на 7 июня.

Усманов и Винер находились в браке с 1992 года. О причинах их развода не сообщается.