Кардиолог дал советы при нахождении на жаре

Человеку необходимо выпивать минимум по пол-литра воды каждые полчаса при нахождении на жаре. Чтобы не получить тепловой удар, стоит носить свободную одежду и сокращать количество физической активности. Такие рекомендации терапевт, кардиолог, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослав Ашихмин дал в среду, 6 июля.

Людям с повышенным артериальным давлением, которые подвержены колебаниям давления в жаркую погоду, врач посоветовал в жару находиться в кондиционируемых помещениях. Также он предостерег их от самостоятельной отмены лекарств.

Ашихмин посоветовал людям с проблемами сердечно-сосудистой системы сократить время прогулок. «Физическая нагрузка важна, но нужно выбирать маршруты без солнца. Утром или вечером можно гулять, когда солнце поменьше», — посоветовал он в разговоре с Lenta.Ru.

Также кардиолог порекомендовал в солнцепек выпивать минимум два литра воды.

Особое внимание терапевт уделил солнцезащитному крему. Он порекомендовал много не загорать, потому что риск меланомы очень высок, даже если использовать солнцезащитный крем с SPF 50.

Врач порекомендовал помнить о простых правилах безопасности. Тепловой удар может случиться не только на солнце, но и если человек сидит в тени при температуре воздуха выше 35 градусов, резюмировал он.

30 июня врач-косметолог, дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что яркое солнце может спровоцировать возникновение онкологических заболеваний кожи, сообщает телеканал «360».

В тот же день дерматовенеролог, косметолог клиники «СМ-Косметология» Екатерина Шадрина сообщила, что кожа людей, обладающих от природы светлыми или рыжими волосами, наименее защищена от воздействия ультрафиолетового солнечного излучения.