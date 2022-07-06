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В России ужесточили наказание за вождение без прав

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России ужесточили наказание за неоднократное вождение без прав, сообщает в среду, 6 июля, портал Госдумы. В частности, введена уголовная ответственность с наказанием до двух лет лишения свободы за неоднократное управление автомобилем без прав в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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В случае, когда водитель, лишенный прав, причинил тяжкий вред здоровью другого человека, в качестве наказания ему могут назначить принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать конкретные должности или заниматься конкретной деятельностью на срок до трех лет. Помимо этого, виновный может быть лишен свободы на срок от трех до семи лет с аналогичными условиями.

Если из-за нарушения ПДД по неосторожности умер человек, водителя могут лишить свободы на срок от пяти до 12 лет. Также подразумевается запрет на работу на определенных должностях и занятие определенной деятельностью на срок до трех лет. Если погибли два и более человека, срок лишения свободы может составить от восьми до 15 лет с аналогичными ограничениями.

«Ситуации, когда водители регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, недопустимы. Принятое сегодня решение позволит защитить жизнь и здоровье наших граждан», — заявил Председатель Государственной Думы В. Володин.

Кроме того, по решению суда для лиц, повторно севших за руль автомобиля будучи лишенными водительского удостоверения, штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Этим же законом вождение без прав признается отягчающим обстоятельством.

29 июня «Известия» сообщали, что в России подготовлен законопроект, который предусматривает отмену штрафа за езду без техосмотра. Сейчас за это нарушение автомобилистам грозит штраф в размере 2 тыс. рублей. Это следует из ч. 1.1 ст. 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

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