В Екатеринбурге обвиняемого в продаже чит-кодов приговорили к 2,5 годам тюрьмы

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя Андрея Кирсанова, продававшего чит-коды к играм, к 2,5 года ограничения свободы. Это дело о киберпреступлении стало первым в российской практике.

«Кирсанова признать виновным и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок два года и шесть месяцев. Возложить на него обязанность являться в специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации», — огласил приговор судья.

Также подсудимый в течение всего срока не может выезжать за пределы Екатеринбурга, менять место жительства без согласия осуществляющего надзор органа.

Кирсанов продавал так называемых ботов и чит-коды для популярных онлайн-игр World of tanks и World of Warships, программы помогали геймерам с легкостью проходить самые сложные миссии. Подобные утилиты запрещены как и разработчиками игр, так и законом.

Стоимость одного кода доходила до 2 тыс. рублей. Цена варьировалась в зависимости от количества боев. Следствие оценило ущерб, нанесенный разработчикам, в 670 млн рублей.

Также подсудимого обвиняли в создании, использовании и распространении вирусных компьютерных программ.