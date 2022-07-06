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Врач рассказала об опасности обработки высыпаний от ветрянки зеленкой

Педиатр Лысенко рассказала об опасности обработки высыпаний от ветрянки зеленкой
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Педиатр сети клиник DocDeti Ирина Лысенко рассказала 6 июля, как и чем правильно обрабатывать высыпания от ветряной оспы. По ее словам, красящие препараты, такие как зеленка или фукорцин, в этих случаях лучше не использовать.

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«За цветным пятном можно не заметить начинающееся бактериальное воспаление кожи, которое может развиться как осложнение при ветряной оспе из-за присоединения вторичной инфекции — флегмоны. Начинается воспаление с покраснения кожи вокруг элемента, а за зеленкой этот симптом можно пропустить», — пояснила она «Газете.Ru».

Педиатр порекомендовала мазать высыпания препаратами с содержанием цинка, что окажет подсушивающий эффект.

17 мая визажист Надежда Суворова дала ряд советов по безопасному нанесению макияжа при акне. Она рассказала, что зачастую новые воспаления появляются из-за плохого очищения кожи от декоративных средств. Специалист советует использовать гидрофильные масла, бальзамы, или щербеты. По ее словам, они глубоко очищают поры и риск появления новых заметно сокращается.

Она также посоветовала следить за тщательностью снятия макияжа и избегать прямых контактов акне с жидкими бьюти-продуктами. Не рекомендуется наносить что-либо прямо из тюбика, в особенности на воспаления. Лучше перенести средство на палитру или руку и только затем на кожу лица.

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