Строившийся 10 лет в Красноярске дом сдали в эксплуатацию

В Красноярске спустя 10 лет после начала строительства сдали в эксплуатацию многоэтажный жилой дом. Его возвели на Ленинградской улице.

В краевом минстрое ИА KrasnoyarskMedia рассказали, что строительство объекта началось еще в 2012 году. Однако сроки завершения проекта постоянно переносились из-за недостатка средств у застройщика и медленных темпов работ.

Ведомство совместно с региональной прокуратурой определило нового подрядчика, который сумел завершить проект. Дольщики смогут въехать в свои квартиры в течение июля.

А до конца года ключи от квартир или выплаты получат владельцы жилых площадей еще в 43 домах.