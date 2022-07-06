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Работы с выставки о творчестве Кандинского вернули из Италии в Россию

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Фото: t.me/olga_b_lyubimova
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В Россию из Италии вернулись экспонаты с выставки о творчестве Василия Кандинского. Об этом 6 июля сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

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«49 произведений были представлены на выставке «Василий Кандинский — от фигуративного искусства к абстрактному». Она проходила в музее Палаццо Роверелла в Ровиго», — написала она в Telegram-канале.

В Италии были представлены произведения искусства из фондов Русского музея, Третьяковской галереи, Краснодарского художественного музея им. Ф.А. Коваленко, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан и других учреждений.

Любимова выразила благодарность за помощь в организации возвращения российских предметов МИД России, послам РФ в Италии и Финляндии.

До этого, 20 мая, из Испании в Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге вернулись 314 произведений живописи, графики, скульптуры. В тот же день стало известно о возвращении в Екатеринбург работ русских художников-авангардистов, представленных на выставке «Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революций» в Сеуле. Ранее коллекцию не могли привезти в РФ из-за трудностей с логистическими цепочками.

Еврокомиссия 8 апреля дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень, в связи с чем компетентные органы власти могут разрешить их передачу или экспорт в РФ.

Проблемы с транспортировкой произведений искусства возникли после введения странами Запада санкций.

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