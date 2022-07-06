Первую линию Нижегородских центральных диаметров запустят 11 июля

В Нижнем Новгороде с 11 июля в тестовом режиме начнет работу первая линия Нижегородских центральных диаметров. Она свяжут Бор и проспект Гагарина.

Электричка будет отправляться в ежедневном режиме от проспекта Гагарина в 7:31. К станции «Моховые горы» состав будет прибывать в 9:34. По будням запланированы два дополнительных поезда. Из Бора отправление будет осуществляться в 13:11, обратно — в 15:20. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Электричка будет связывать город Бор, а также Канавинский, Автозаводский и Приокский районы. При поездке в черте Нижнего Новгорода будут действовать пересадочные тарифы «Электронный кошелек 60 минут» и «Электронный кошелек 90 минут».

С 22 июня Нижний Новгород и Бор также связывают суда на подводных крыльях «Валдай». Время в пути по воде составляет около 20 минут.