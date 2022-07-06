Патрулирование улиц Сочи усилили после драки на пляже

В Сочи перераспределили маршруты патрулирования полиции, казаков и дружинников. Охрану пляжных территорий усилили. Решение принято после драки на пляже «Фрегат». Событие получило федеральный резонанс.

ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации пишет, что накануне, 5 июля, прошел единый развод сил и средств по охране порядка в Адлерском районе. Начальник ГУВД Сергей Огурцов поставил задачу перед сотрудниками полиции, Росгварвдии и представителями народных дружин по обеспечению правопорядка.

В результате оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» составлено 16 административных протоколов, изъято из незаконной реализации 500 л алкоголя. На пляже «Чкаловский» выявлено отсутствие документов у медицинских работников и спасателей. Также полицейские задержали лицо, находящееся в федеральном розыске.

Пляж «Фрегат» в Сочи прогремел на всю страну. Там сотрудники зоны отдыха избили спортсмена из Минска, который вступился за своих сестер шести и 14 лет. Девочки разрезали арбуз и стали предлагать отдыхающим. Охранникам это не понравилось. Подозреваемых в хулиганских действиях задержали.

Позже глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала инцидент, заявив, что в России назрел вопрос о создании туристической полиции, которая могла бы обеспечивать соблюдение правопорядка в курортных зонах.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского на курорте начались проверки пляжей на предмет проведения инструктажа с сотрудниками, отвечающими за безопасность на арендованной территории.