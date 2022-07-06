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Шольц рассказал о гарантиях безопасности для Украины

Шольц: гарантии безопасности для Киева не могут быть аналогичны статье о коллективной обороне НАТО
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Гарантии безопасности для Украины не могут быть аналогичны положениям статьи Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО. Об этом заявил в среду, 6 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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По его словам, вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности обсуждается среди стран «большой семерки» (G7).

«Но ясно, что они (гарантии. — Ред.) не будут аналогичны тем, которые соответствуют статье пять договора НАТО. Они должны быть адаптированы к конкретной ситуации», — сказал Шольц, выступая в бундестаге.

При этом он отметил, что Берлин со своей стороны готов предоставить гарантии безопасности Киеву.

Ранее, в начале июля, бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен прибыл в Киев для участия в первом заседании рабочей экспертной группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины. Как рассказали в администрации офиса украинского президента Владимира Зеленского, Расмуссен возглавляет эту группу вместе с руководителем офиса Андреем Ермаком.

29 июня в ходе саммита Североатлантического альянса в Мадриде Зеленский призвал альянс дать Украине гарантии безопасности, а также усилить финансовую и военную помощь.

Как отмечал украинский лидер, архитектура европейской безопасности до настоящего времени не сталкивалась с ситуацией, в которой находится Украина, чем обусловлено отсутствие четкого механизма реагирования. В то же время он сравнил политику НАТО по вступлению новых членов в альянс со старыми турникетами киевского метро, которые открыты до тех пор, пока к ним не подойдешь, а после этого «закрываются, пока не заплатишь».

В тот же день крымский политический эксперт Руслан Бальбек высказал мнение, что в НАТО не сомневаются в успехе спецоперации РФ по защите Донбасса, поэтому просьба Зеленского к альянсу о гарантиях безопасности вряд ли будет удовлетворена. Сложившуюся ситуацию эксперт сравнил с анекдотом.

При этом еще в декабре 2021 года генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявлял, что не являясь членом НАТО, Украина не может рассчитывать на гарантии безопасности и коллективную оборону с его стороны, однако как партнеру альянса ей будет предоставлена всесторонняя поддержка.

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