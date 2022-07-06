Движение затруднено на Елецкой улице в Москве из-за ДТП

Движение затруднено на улице Елецкая в Москве из-за аварии с участием машины и мотоцикла. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщила в среду, 6 июля.

«На улице Елецкая в районе дома 13а произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что движение в сторону Орехового бульвара организовано по полосе встречного движения, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне 23-летняя дочь бизнесмена Геннадия Петрова попала в ДТП на автомобиле марки Rolls-Royce в Москве. Инцидент произошел на подземной парковке на улице 2-я Черногрязская, передает «Федеральное агентство новостей».

Прежде дочь бизнесмена уже попадала в аварию на автомобиле этой марки. Предыдущее ДТП с ее участием произошло в октябре 2020 года на Вязовой улице в Санкт-Петербурге. Иномарка врезалась на высокой скорости в поворачивавший на другую улицу автомобиль. Видео с места происшествия тогда также попало в Сеть. В результате инцидента никто не пострадал.