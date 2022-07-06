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Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с Ириной Винер

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Бизнесмен Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с Ириной Винер-Усмановой, главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Об этом стало известно на состоявшемся в среду заседании суда в Москве.

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Так, мировой судья судебного участка района Крылатское прекратил производство по иску о расторжении брака между Усмановым и Винер в связи с отказом истца.

О начале бракоразводного процесса пары стало известно 19 мая. Первое слушание прошло месяц назад. Тогда супруги прямо в нем не участвовали, их интересы представляли юристы.

Усманов и Винер поженились в 1992 году. Из-за чего супруги начали бракоразводный процесс неизвестно. Еще в ходе первого заседания адвокаты сторон договорились, что весь процесс необходимо провести в закрытом режиме, чтобы обеспечить неприкосновенность их личной жизни.

Подача иска в суд может говорить о том, что один из супругов первоначально не дал согласия на развод.

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