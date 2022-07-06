Право на сокрытие информации может грозить кризисом на рынке ценных бумаг

Правительственное постановление об эмитентах, позволяющее им не раскрывать финансовую отчетность, грозит рынку ценных бумаг кризисом доверия. Об этом 6 июля пишет газета «Деловой Петербург».

Таким правом организации-эмитенты могут воспользоваться в том случае, если раскрытие информации грозит им попаданием под санкции Запада. Разрешается не разглашать сведения о составе органов управления, контрагентах и выпуске ценных бумаг.

Послабление было введено с 12 марта и будет действовать до 31 декабря 2022 года. Однако правом на неразглашение пожелали воспользоваться так много эмитентов, что Центробанк РФ решил провести мониторинг ситуации.

Регулятор выяснил, что норма стала применяться в ситуациях, когда санкционные риски не прослеживаются или неочевидны. Кроме того, возникли непредвиденные последствия в виде потенциального выхода на долговой рынок эмитентов, которые могут находиться в сегменте высокого риска. Таким образом, увеличивается вероятность роста числа компаний, которым грозит дефолт.

«Эмитенты, пользуясь правом не раскрывать санкционно чувствительную информацию, должны учитывать риски, возникающие у инвесторов», — говорится в рекомендациях ЦБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Право сохранять молчание: скрытая бизнесом информация предвещает кризис доверия».