Реклама
Прямой эфир
Политика
В МИД РФ заявили об отсутствии планов вводить визы на выезд из России
Происшествия
В Москве в частном детском саду из-за отравления пострадали 11 детей
Мир
МИД России проработает ответные меры на высылку дипломатов из Болгарии
Мир
В Канаде признали эффективность ответа России на санкции
Экономика
Выпускники вузов заявили о желании получать зарплату в 100 тыс. рублей
Мир
МИД РФ допустил усугубление ситуации с безопасностью на Балтике и в Арктике
Мир
Американцы при попытке запустить праздничный салют взорвали автомобиль
Мир
В ЛНР заявили о большой агентурной сети ВСУ в Лисичанске
Общество
Минздрав рекомендовал регионам возобновить плановую медпомощь
Общество
Фермеры Подмосковья собрали свыше 300 т ягод с начала года
Мир
Депутат бундестага Эрнст призвал запустить «Северный поток – 2»

МИД России заявил об отсутствии планов ввести выездные визы для граждан страны

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России не планируется вводить выездные визы, заявил 6 июля на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Без маски: что означает для туристов отмена антиковидных ограничений на границе
Куда теперь можно отправиться в путешествие и что для этого нужно

Он также добавил, что в РФ не планируется и расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из страны.

Ранее стало известно, что с 15 июля будут сняты все ограничения на пересечение границы РФ, введенные ранее из-за COVID-19.

До этого, 25 марта, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил «Известиям», что правительство не собирается вводить никаких запретов на выезд IT-специалистов за рубеж. Таким образом он прокомментировал заявление компании бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд», в котором было предложено законодательно затруднить выезд IT-специалистов за границу и их трудоустройство в зарубежные компании.

2 марта премьер-министр страны Михаил Мишустин анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты и льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и др.

Мишустин также подчеркнул, что сейчас, в условиях введенных Западом санкций, важно не допустить снижения темпов развития этой отрасли в стране.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022