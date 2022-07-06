МИД России заявил об отсутствии планов ввести выездные визы для граждан страны

В России не планируется вводить выездные визы, заявил 6 июля на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Он также добавил, что в РФ не планируется и расширение имеющегося перечня оснований для временного ограничения прав граждан на выезд из страны.

Ранее стало известно, что с 15 июля будут сняты все ограничения на пересечение границы РФ, введенные ранее из-за COVID-19.

До этого, 25 марта, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил «Известиям», что правительство не собирается вводить никаких запретов на выезд IT-специалистов за рубеж. Таким образом он прокомментировал заявление компании бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд», в котором было предложено законодательно затруднить выезд IT-специалистов за границу и их трудоустройство в зарубежные компании.

2 марта премьер-министр страны Михаил Мишустин анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты и льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и др.

Мишустин также подчеркнул, что сейчас, в условиях введенных Западом санкций, важно не допустить снижения темпов развития этой отрасли в стране.