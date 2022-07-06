В Германии недовольны оценкой Шольца ситуации на Украине

Почти две трети немцев недовольны тем, как канцлер Германии Олаф Шольц высказывается на тему Украины. Об этом говорят данные опроса, опубликованные 6 июля на Augsburger Allgemeine.

Согласно исследованию, 39% опрошенных крайне отрицательно оценивают то, как Шольц высказывается о спецоперации в Донбассе или газовом кризисе. 24% оценили свое отношение к репликам главы государства как отрицательное. Позитивно и крайне позитивно к риторике Шольца в общей сложности отнеслись 22% респондентов.

Среди сторонников различных политических движений высказывания канцлера одобряют только в его Социал-демократической партии Германии (60%). Среди членов других партий поддержка Шольца колеблется от 5% до 23%.

Опрос проводился с 30 июня по 5 июля, в нем принимали участие 5002 граждан Германии. Поводом для исследования стал случай во время саммита G7, когда Шольца обвинили в высокомерном отношении к журналистке. На вопрос о том, какие гарантии безопасности предоставит Германия Украине, канцлер не ответил ничего конкретного и рассмеялся.

В правительстве ФРГ 29 июня заявили, что Шольц не должен извиняться за тот случай. По мнению кабмина, канцлер достаточно понятно объяснил, почему не может поделиться деталями.

30 июня читатели Bild поразились размеру заработной платы Шольца. Их удивило, что глава правительства получает €30 тыс. в месяц, посчитав такой объем выплат незаслуженно высоким.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

8 июня Шольц заверил, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, но будет стараться избегать конфронтации НАТО и России. Он также указал на то, что в вопросе поставок вооружения бундестаг «действует в согласовании с союзниками».

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