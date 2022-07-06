Около 2,4 тыс. крыш капитально отремонтировали в Омской области

Крыши в 2,4 тыс. многоквартирных домов капитально отремонтировали в Омской области. Об этом сообщает ИА «Омскрегион» со ссылкой на региональный Фонд капремонта.

По данным специалистов Фонда, восстановление крыш по популярности находится на шестом виде работ по общему имуществу в многоквартирных домах. Гарантийный срок на ремонт составляет пять лет. Если в течение этого срока будут выявлены какие-либо дефекты работ, управляющая компания совместно с Фондом и подрядчиком будет составлять акт о выявленных недостатках. В документе прописывается срок устранения неполадок. При этом наличие гарантийного срока не освобождает управляющие компании от необходимости обслуживать крыши.

Ранее сообщалось, что уровень собираемости взносов на капремонт за весь период с 2014 года в Омской области составляет 87%. По итогам 2021 года он составил 95%.