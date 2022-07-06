Службы ГО и ЧС Благовещенска перевели в режим повышенной готовности

В Благовещенске ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал мэр Олег Имамеев. Режим будет действовать с 18.00 6 июля до 18.00 10 июля.

Причина — неблагоприятный прогноз погоды. Амурский гидрометцентр не исключает, что в этот период в городе будут идти дожди, местами ливни с грозами. При грозе ожидается шквалистый ветер со скоростью до 20 м/с.

В управлении по делам ГО и ЧС заявили, что все силы и средства в полном объеме готовы к надвигающемуся циклону. Для дорожных служб создан запас инертных материалов в 200 т, в случае непогоды задействуют спецтехнику, в том числе машины для откачки воды, пишет ИА PriamurMedia.

5 июля синоптики предупредили жителей Карелии о сильных осадках в ближайшие несколько дней. Температурный фон в республике будет неустойчивым. Изменения в погоде связаны с тем, что на смену антициклона приходят североатлантические циклоны.