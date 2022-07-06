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В МИД РФ назвали адрес посольства ДНР в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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В Москве 12 июля состоится церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики (ДНР). Диппредставительство будет располагаться в Грохольском переулке. В открытии примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Суверенитет ДНР и ЛНР официально признала Сирия. Онлайн спецоперации на Украине 29 июня
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«Двенадцатого июля министр иностранных дел России примет участие в церемонии открытия посольства Донецкой Народной Республики в Москве по адресу Грохольский переулок, дом 13, строение 2», — заявил «РИА Новости» замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

В церемонии открытия примут участие представители российского руководства, Русской православной церкви (РПЦ), МИД и общественно-политических кругов, сообщает телеканал «Звезда».

Также на церемонию приглашены официальные представители Абхазии, Сирии и Южной Осетии, передает RT.

29 июня власти Сирии приняли решение признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛДНР). Как заявило сирийское министерство иностранных дел, это сделано во имя воплощения общей воли и стремления наладить отношения с ЛНДР во всех сферах, сообщается на сайте aif.ru.

В настоящий момент независимость ДНР и ЛНР, помимо Сирии, признают также Россия, Абхазия и Южная Осетия.

10 мая посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник также заявил о планах открытия как минимум двух консульств ЛНР в российских регионах. По предварительным данным, в помощи сейчас нуждаются граждане ЛНР в тех областях РФ, где беженцев из Донбасса больше всего. Это Ростовская, Воронежская, Белгородская области, а также Краснодар и Крым. Посольству Луганской Народной Республики еще предстоит определить, сколько людей нуждается в помощи и где нужно начать работу.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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