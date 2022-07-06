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Более 50% ноутбуков поставляются в Россию без операционной системы

«Ъ»: около 60% ноутбуков поставлены в Россию без операционной системы
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В июне поставки в Россию ноутбуков с предустановленной операционной системой (ОС) Windows или macOS составили лишь 40% от общего числа ввезенных в страну устройств. Об этом 6 июля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупном дистрибуторе.

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Как уточнила директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова, к осени объем ввезенных ноутбуков без установленной ОС достигнет 80–90%. В конце 2021 года показатель составлял 24%.

Со своей стороны, коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов добавил, что в сети 80% ноутбуков поставляются с ОС, закупок через параллельный импорт пока не было.

В «Ситилинке» заявили, что представленные на российским рынке бренды, предлагают варианты ноутбуков без предустановленной ОС. По мнению продавцов, это удобно, так как цена данных гаджетов ниже, а покупатель может сам выбрать удобный комплекс программ.

Эксперты отмечают, что разница в стоимости устройств с предустановленной ОС и без нее может доходить до 10%:

«Исходя из нашего опыта, когда потребитель приобретает ноутбук без ОС, в 80% случаев устанавливается взломанный софт», — заключил Погудалов.

Microsoft приостановила продажи и предоставление услуг в России 4 марта. Тогда в корпорации прямо заявили, что они тесно работают в связке с правительствами США, ЕС и Великобритании, поэтому и приняли решение приостановить многие аспекты бизнеса в России в соответствии с решениями этих правительств о введении антироссийских санкций.

8 июня корпорация объявила, что планирует существенно сократить свою деятельность на территории России, но обещала продолжить выполнять уже существующие обязательства перед российскими клиентами.

19 июня у россиян возникли проблемы с установкой Windows 10 и 11. Пользователям не удается скачать операционную систему. При попытке загрузить Windows 10 или 11 с официального сайта на экране высвечивается информация об ошибке.

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