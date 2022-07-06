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Продажи новых машин в России за первое полугодие сократились на 56,9%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Продажа новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей в нашей стране сократились за первые полгода на 56,9% по отношению к данным прошлого года, сообщили статистики из комитета производителей Ассоциации Европейского Бизнеса, АЕБ. Если считать в абсолютных цифрах, то это 370 тыс. автомобилей.

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Рассматривая цифры продаж за минувший июнь текущего года, падение уровня продаж новых машин было зафиксировано на уровне −82%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего продажи составили 370 228 автомобилей, говорится в официальном сообщении комитета.

Рост замечен только у китайского премиального суббренда Cheryexeed. За полгода он сумел поднять уровень продаж автомобилей на 254%.

По результатам продаж июня этого года, в лидерах российского авторынка остается «АвтоВАЗ». В прошлом месяце дилеры Lada продали 7484 новых авто. Второе место у корейской KIA, ее показатель 3703 проданных авто. На третьем месте «Группа ГАЗ», которая за первый месяц лета реализовала 2710 коммерческих автомобилей.

1 июля «Известия» сообщали, что Россияне стали на 25% чаще путешествовать по стране на автобусах. С 1 марта по 28 июня доля оплаченных автобусных поездок выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Выросло и количество маршрутов по России. С 2020 года их стало больше как минимум вдвое.

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