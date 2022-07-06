Реклама
Прямой эфир
Политика
В МИД РФ заявили об отсутствии планов вводить визы на выезд из России
Происшествия
В Москве в частном детском саду из-за отравления пострадали 11 детей
Мир
МИД России проработает ответные меры на высылку дипломатов из Болгарии
Мир
В Канаде признали эффективность ответа России на санкции
Экономика
Выпускники вузов заявили о желании получать зарплату в 100 тыс. рублей
Мир
МИД РФ допустил усугубление ситуации с безопасностью на Балтике и в Арктике
Мир
Американцы при попытке запустить праздничный салют взорвали автомобиль
Мир
В ЛНР заявили о большой агентурной сети ВСУ в Лисичанске
Общество
Минздрав рекомендовал регионам возобновить плановую медпомощь
Общество
Фермеры Подмосковья собрали свыше 300 т ягод с начала года
Мир
Депутат бундестага Эрнст призвал запустить «Северный поток – 2»
Сюжет:

В Госдуме предложили депутатам съездить в отпуск в ЛНР и ДНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 6 июля, во время пленарного заседания предложил депутатам отправиться в летний отпуск в Луганскую и Донецкую Народные Республики (ЛНДР).

Российские военные уничтожили на Донбассе американские РСЗО HIMARS. Спецоперация 6 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

«У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний. Поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в ЛНР, ДНР», — заявил Володин.

По его словам, это поможет обсудить вопросы оказания помощи для восстановления Донбасса и сформировать правовое поле. При этом Володин обратил внимание на то, что ряд депутатов избирался именно при поддержке жителей ЛДНР, поэтому визит станет своего рода «исполнением депутатских обязанностей».

За день до этого в Мининформации ДНР рассказали о том, что восстановление домов для жителей Мариуполя будет бесплатным.

Ранее, 1 июля, в Минобороны РФ сообщили о визите в Донбасс заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Он прибыл проинспектировать строительство в Мариуполе жилого квартала и многофункционального медицинского комплекса в Луганске.

Также в этот день стало известно, что телефонный код Донецка в июле заменят с украинского на российский. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022