В Госдуме предложили депутатам съездить в отпуск в ЛНР и ДНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 6 июля, во время пленарного заседания предложил депутатам отправиться в летний отпуск в Луганскую и Донецкую Народные Республики (ЛНДР).

«У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний. Поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Госдумы, где принимаются законы, поехать в ЛНР, ДНР», — заявил Володин.

По его словам, это поможет обсудить вопросы оказания помощи для восстановления Донбасса и сформировать правовое поле. При этом Володин обратил внимание на то, что ряд депутатов избирался именно при поддержке жителей ЛДНР, поэтому визит станет своего рода «исполнением депутатских обязанностей».

За день до этого в Мининформации ДНР рассказали о том, что восстановление домов для жителей Мариуполя будет бесплатным.

Ранее, 1 июля, в Минобороны РФ сообщили о визите в Донбасс заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Он прибыл проинспектировать строительство в Мариуполе жилого квартала и многофункционального медицинского комплекса в Луганске.

Также в этот день стало известно, что телефонный код Донецка в июле заменят с украинского на российский. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».