Реклама
Прямой эфир

Путин и президент Шри-Ланки обсудили торгово-экономическое сотрудничество

0
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенты России и Шри-Ланки Владимир Путин и Готабайя Раджапакса провели телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и транспорте. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба Кремля.

Счастливый остров: зачем россияне едут на Шри-Ланку
Туристов ждет не только экзотическая природа

«Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, в энергетике, сельскохозяйственной и транспортной областях. <…> Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — сказано в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе ланкийской стороны.

Ранее сообщалось, что Раджапакса в телефонном разговоре попросил Путина открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы «Аэрофлота» на островное государство.

Президент Шри-Ланки также указал, что он и российский лидер единодушно согласились с тем, что укрепление двусторонних отношений в туризме, торговле и культуре имеет «первостепенное значение для укрепления дружбы» между Россией и Шри-Ланкой.

30 июня газета Daily Mirror сообщила, что Раджапакса направил Путину письмо с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти, так как Шри-Ланка сейчас сталкивается с огромной нехваткой топлива.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022