Путин и президент Шри-Ланки обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Президенты России и Шри-Ланки Владимир Путин и Готабайя Раджапакса провели телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и транспорте. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, в энергетике, сельскохозяйственной и транспортной областях. <…> Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — сказано в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе ланкийской стороны.

Ранее сообщалось, что Раджапакса в телефонном разговоре попросил Путина открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы «Аэрофлота» на островное государство.

Президент Шри-Ланки также указал, что он и российский лидер единодушно согласились с тем, что укрепление двусторонних отношений в туризме, торговле и культуре имеет «первостепенное значение для укрепления дружбы» между Россией и Шри-Ланкой.

30 июня газета Daily Mirror сообщила, что Раджапакса направил Путину письмо с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти, так как Шри-Ланка сейчас сталкивается с огромной нехваткой топлива.