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В Госдуме оценили предложение по строительству выделенных трасс в Калининградe

Депутат Белик: необходимо найти возможность связать Калининград с основной территорией России
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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Необходимость сделать так, чтобы Калининградская область была уверена в собственной транспортной безопасности — одна из приоритетных задач РФ. Об этом в среду, 6 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя идею главы региона Антона Алиханова о строительстве выделенной железной и автомобильной дороги в Калининград.

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«Необходимость сделать так, чтобы регион России был уверен в собственной транспортной безопасности, — одна из приоритетных задач нашего государства, которую РФ будет решать. Трудно прогнозировать действия Литвы, решившейся на единоличный демарш в виде сухопутной блокады, и других стран Прибалтики, которые сейчас с запалом ведут антироссийскую политику и стараются использовать любые лазейки, чтобы создать трудности России», — указал он.

При этом, по словам депутата, найти возможность связать Калининградскую область с основной территорией РФ гарантированным транспортным коридором, на который свое влияние не смогут оказать представители коллективного Запада, просто необходимо.

«Я полностью согласен с губернатором Калининградской области в том, чтобы рассматривать подобные инициативы», — заключил Белик.

Ранее в этот день Алиханов заявил, что в будущем можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининградскую область.

Губернатор уточнил, что имеет в виду грузовое движение, но добавил, что можно рассмотреть также возможность передвижения по этой дороге и пассажирского транспорта. Алиханов добавил, что технически реализовать подобный проект можно только при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом, говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Губернатор Калининградской области в свою очередь назвал запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далекоидущие последствия для ЕС.

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