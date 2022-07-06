Житель Удмуртии нашел артснаряды времен ВОВ на садовом участке

Житель Удмуртии обнаружил два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны на своем участке. Об этом сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на управление Росгвардии.

Мужчина заметил боеприпасы, когда выполнял земляные работы. На место прибыли взрывотехники, которые осмотрели находки. На снарядах калибра 37 мм обнаружены следы коррозии. С соблюдением мер безопасности специалисты транспортировали боеприпасы на полигон для уничтожения.

В Росгвардии напоминают, что при обнаружении боеприпасов следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Трогать и перемещать снаряды запрещено.

В мая боеприпас был обнаружен на крыше заброшенного здания в Ульяновске. На место направилась группа разминирования, которая установила, что речь идет об учебном патроне от зенитной установки.