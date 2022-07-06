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Врачи рассказали о последствиях передозировки витамина D

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Фото: ТАСС/YAY/Leonid Sheglov
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Передозировка витамина D может вызвать тошноту, боли в животе, шум в ушах, повышенную жажду, диарею и потерю веса. Об этом в среду, 6 июля, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на статью журнала BMJ Case Reports.

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Данные симптомы были обнаружены в ходе лечения мужчины, которому был прописан интенсивный режим приема добавок с витамином D. Результаты анализов крови выявили, что уровень витамина D у него в семь раз превышал нормальные показатели.

Кроме того, гипервитаминоз витамина D может вызывать сонливость, спутанность сознания, апатию, психоз, депрессию и привести почечной недостаточности, отметили эксперты.

14 мая врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, что бесконтрольный прием витаминов может привести к серьезным проблемам со здоровьем вследствие развития состояния под названием «гипервитаминоз».

Врач заявила, что основная опасность переизбытка витамина D заключается в чрезмерном накоплении кальция под воздействием больших доз витамина Д. Избыток кальция откладывается в организме, что может привести к образованию камней в почках, кальцификации сосудов и прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний.

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