В ВШЭ рассказали о необходимости баланса в цифровой правовой среде

Для создания комфортной цифровой среды необходимо соблюдение баланса интересов вовлеченных сторон. Об этом рассказал директор по правовым исследованиям Высшей школы экономики (ВШЭ), глава Института права цифровой среды Руслан Ибрагимов.

«Любая правовая среда, в том числе и цифровая, она тогда комфортна, когда она обеспечивает баланс интересов всех вовлеченных в неё сторон. Это в первую очередь люди: население, общество. Это бизнес, если мы говорим об экономической составляющей нашей жизни. Ну и, конечно, государство. Когда есть баланс, тогда мы можем говорить, что она комфортна для всех участников правоотношений», — приводит 6 июля его слова РАПСИ.

По мнению эксперта, достижение баланса трудно достижимо из-за постоянного развития общественных отношений. В связи с этим о комфортной правой среде можно говорить как о цели, к которой нужно стремиться.

Создание цифровой правовой среды сопряжено с решением таких проблем, как вход в нее, идентификация пользователей, функционал среды и онлайн-правосудие. Также для цифровой среды необходимы особая подготовка юристов и формирование философско-этической базы.

«Мы проводили ряд исследований в области цифрового права и по итогам вырабатывали предложения. В рамках этой работы столкнулись с тем, что под эти предложения необходимо подводить философско-этическую базу. Во всех этих отношениях присутствует машина и то, с каких позиций мы готовы ее пускать в свою жизнь с тем, чтобы оно влияло на наш образ жизни, то мы и получим. Мы пришли к выводу, что нам без вот такой этической составляющей, без этического анализа и без прогноза, как предлагаемые нормы повлияют на жизнь людей, не обойтись», — рассказал Ибрагимов.

1 июля сообщалось, что в рамках эксперимента по автоматизации обработки заявлений ФНС о выдаче судебных приказов выяснилось, что искусственный интеллект может уменьшить время на подготовку судебного акта на 84%, а на заполнение карточки судебного дела — на 96%.

Авторы эксперимента — председатель Белгородского областного суда Олег Усков и руководитель по правовой поддержке АО «Мегафон Ритейл» Алексей Шугар — отметили, что если в суды будет приходить большее количество машиночитаемых документов, то у такого построения появится желаемый эффект.

Ранее, 10 июня, появилась информация, что в России появится интеллектуальная система, отслеживающая незаконный визуальный контент в интернете. Алгоритмы ИИ должны будут выявлять материалы с признаками терроризма и экстремизма, призывами к массовым беспорядкам, оскорбления в адрес российских государственных символов и органов власти и иной нежелательный контент.