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В ВШЭ рассказали о необходимости баланса в цифровой правовой среде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Для создания комфортной цифровой среды необходимо соблюдение баланса интересов вовлеченных сторон. Об этом рассказал директор по правовым исследованиям Высшей школы экономики (ВШЭ), глава Института права цифровой среды Руслан Ибрагимов.

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«Любая правовая среда, в том числе и цифровая, она тогда комфортна, когда она обеспечивает баланс интересов всех вовлеченных в неё сторон. Это в первую очередь люди: население, общество. Это бизнес, если мы говорим об экономической составляющей нашей жизни. Ну и, конечно, государство. Когда есть баланс, тогда мы можем говорить, что она комфортна для всех участников правоотношений», — приводит 6 июля его слова РАПСИ.

По мнению эксперта, достижение баланса трудно достижимо из-за постоянного развития общественных отношений. В связи с этим о комфортной правой среде можно говорить как о цели, к которой нужно стремиться.

Создание цифровой правовой среды сопряжено с решением таких проблем, как вход в нее, идентификация пользователей, функционал среды и онлайн-правосудие. Также для цифровой среды необходимы особая подготовка юристов и формирование философско-этической базы.

«Мы проводили ряд исследований в области цифрового права и по итогам вырабатывали предложения. В рамках этой работы столкнулись с тем, что под эти предложения необходимо подводить философско-этическую базу. Во всех этих отношениях присутствует машина и то, с каких позиций мы готовы ее пускать в свою жизнь с тем, чтобы оно влияло на наш образ жизни, то мы и получим. Мы пришли к выводу, что нам без вот такой этической составляющей, без этического анализа и без прогноза, как предлагаемые нормы повлияют на жизнь людей, не обойтись», — рассказал Ибрагимов.

1 июля сообщалось, что в рамках эксперимента по автоматизации обработки заявлений ФНС о выдаче судебных приказов выяснилось, что искусственный интеллект может уменьшить время на подготовку судебного акта на 84%, а на заполнение карточки судебного дела — на 96%.

Авторы эксперимента — председатель Белгородского областного суда Олег Усков и руководитель по правовой поддержке АО «Мегафон Ритейл» Алексей Шугар — отметили, что если в суды будет приходить большее количество машиночитаемых документов, то у такого построения появится желаемый эффект.

Ранее, 10 июня, появилась информация, что в России появится интеллектуальная система, отслеживающая незаконный визуальный контент в интернете. Алгоритмы ИИ должны будут выявлять материалы с признаками терроризма и экстремизма, призывами к массовым беспорядкам, оскорбления в адрес российских государственных символов и органов власти и иной нежелательный контент.

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