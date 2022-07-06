СКР просит суд арестовать помощника главы МВД Умнова и других фигурантов

Следственный комитет РФ просит Басманный районный суд Москвы заключить под стражу помощника главы МВД РФ Сергея Умнова, а также Елену Копьеву, Алексея Семенова, Ивана Абакумова. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом 6 июля сообщили «Известиям» в суде.

Следствие просит избрать им меру пресечения в виде заключения на два месяца.

Ранее 6 июля пресс-служба МВД РФ сообщила о задержании Умнова, начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Семенова и экс-замначальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Абакумова.

Правоохранители установили, что с 2016 по 2020 год должностные лица допускали злоупотребления полномочиями, приобретая на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущества для личного использования в дальнейшем.

Накануне стало известно, что сотрудники центрального аппарата Федеральной службы безопасности РФ провели обыски у помощника главы МВД России. В тот же день обыски прошли у Семенова.