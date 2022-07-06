МИД России ответил на заявления о незаконном задержании американки Грайнер

Попытки представить задержание американской баскетболистки Бриттни Грайнер безосновательным не выдерживают критики. Об этом 6 июля заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Он напомнил, что спортсменка обвиняется в контрабанде и хранении гашишного масла, относящегося к категории наркотических средств.

«Это серьезное правонарушение, подтверждаемое бесспорными свидетельствами и грозящее гражданке США, согласно статье 229 пункт 1 Уголовного кодекса РФ, тюремным сроком до 10 лет. Попытки же представитель дело так, будто американка задержана незаконно, не выдерживают критики», — подчеркнул Зайцев.

Дипломат добавил, что суд сначала должен вынести вердикт, после чего Грайнер имеет право подать апелляцию, а также попросить о помиловании.

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали 31-летнюю Грайнер 5 марта. Она прибыла из Нью-Йорка. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после чего спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере, наказание по которой предусматривает лишение свободы от пяти до 10 лет.

27 июня Химкинский городской суд продлил до 20 декабря ее арест.

5 июля стало известно, что Грайнер обратилась с открытым письмом к президенту США Джо Байдену с просьбой способствовать ее освобождению из российского СИЗО. Спортсменка выразила опасение, что может остаться в заключении навсегда.

На следующий день сообщалось, что Байден прочел письмо. Как отметила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, ситуация с баскетболисткой является приоритетом для американского лидера.

Грайнер является профессиональной баскетболисткой, членом Национальной баскетбольной ассоциации США, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США. Выступает в екатеринбургском УГМК.