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Сюжет:

В Канаде признали эффективность ответа России на санкции

Toronto Star: Россия выстрелила по финсистеме НАТО, ответив эффективными мерами на санкции
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Фото: Global Look Press/imago images.de/Xander Heinl
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Россия произвела выстрел по финансовой системе НАТО благодаря эффективным мерам, произведенным в ответ на антироссийские санкции. Об этом в среду, 6 июля, написал обозреватель канадской Toronto Star Фрэнк Джустра.

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«Россия произвела выстрел по финансовой системе НАТО, ответив эффективными мерами на западные санкции», — отмечается в материале.

Также говорится о том, что спецоперация по защите Донбасса привела к новому финансовому порядку, в котором другие валюты могут оттеснить доллар.

Говоря об эффективных мерах России против западных санкций, автор материала приводит в пример действия страны при ее исключении из глобальной системы денежных переводов SWIFT.

Джустра напомнил, в России быстро предприняли меры для защиты рубля, подняв процентные ставки до 20% (впоследствии понизив их до 11%) и наложив контроль капитала.

Также обозреватель напомнил требование президента России Владимира Путина, чтобы все недружественные страны покупали «столь желанную нефть только за рубли или золото».

Согласно данным финансового конгломерата Credit Suisse, на который ссылается автор, новый экономический порядок будет вращаться вокруг товарных валют, которые еще больше ослабят доллар и евро.

«Я ожидаю появления альтернативной торговой валюты, которая будет конкурировать с долларом. Она будет использоваться исключительно для расчетов между странами», — добавил Джустра.

Кроме того, он обратил внимание на тесное сотрудничество торговых отношений России с Китаем, Индией и Бразилией.

«Владимир Путин выступает за то, чтобы страны БРИКС рассмотрели возможность создания международной резервной валюты, обеспеченной золотом», — пишет обозреватель.

Он полагает, что Россия и Китай могут создать такую валюту за пределами долларовой системы США.

Ранее в этот день представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Россия и Китай продолжают поддерживать тесные контакты. Он отметил, что главы государств и высокопоставленные официальные лица Китая и России поддерживали тесные контакты с начала пандемии COVID-19.

30 июня Путин отметил, что одной из главных задач Службы внешней разведки (СВР) России является получение информации, которая способствовала бы промышленному развитию страны в условиях санкций. Путин указал, что в первую очередь следует уделять внимание стратегическому прогнозированию развития международных процессов.

9 июня Путин заявил, что в России никогда не было и не будет закрытой экономики. Также российский лидер указал, что на Западе его именем называют «инфляцию», хотя он тут ни при чем.

Глава государства также отметил, что консолидация общества невозможна, если экономика государства будет «хромать, чихать и кашлять».

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