Около 3,1 тыс. жителей Ростовской области пострадали от укусов клещей

В Ростовской области около 3,1 тыс. человек пострадали от укусов клещей. Более чем у 30 пострадавших выявлены различные заболевания, которые переносятся вредителями.

По данным Роспотребнадзора, 16 человек заболели лихорадкой Крым-Конго. Еще у 18 человек в Сальском и Ремонтненском районах диагностировали лихорадку Ку. У четырех жителей Ростова и Шахт выявлена болезнь Лайма, у одного жителя Зимовниковского района — туляремия. Об этом сообщает RostovGazeta. Медики уточняют, что в числе пострадавших 1,1 тыс. детей.

Помимо клещей, туляремию в Ростовской области могут переносить комары, мелкие грызуны, а также кролики и зайцы. Также заразиться можно через пищу и воду. Туляремия вызывает поражение лимфоузлов, лихорадку, температуру до 39 градусов, тошноту и боли в мышцах.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области активность клещей по сравнению с показателями прошлых лет выросла в 1,3 раза. С начала сезона пострадало порядка 41 тыс. человек.