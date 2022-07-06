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Песков заявил о недружественной позиции Японии в отношении РФ, не ведущей к энергодиалогу

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Крайне недружественная позиция Японии по отношению к России не способствует развитию сотрудничества и энергодиалогу в том числе. Об этом заявил в среду, 6 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такая крайне недружественная позиция совсем не способствует развитию торгово-экономических отношений, которые включают в себя и энергодиалог тоже», — рассказал Песков журналистам.

При этом Песков затруднился ответить на вопрос, будут ли какие-либо последствия для японских акционеров проекта «Сахалин-2».

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«Мы говорили о том, что это только озвученная инициатива, никаких решений консолидированных на этот счет не принималось. И, честно говоря, сомнительно, могут ли такие решения приниматься. Это разные грани одной большой проблемы», — пояснил он.

30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о смене оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» (Sakhalin Energy).

5 июля глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что правительство страны запросило у России пояснения относительно указа Путина о проекте «Сахалин-2». Министр отметил, что проект не является важным для обеспечения стабильных энергопоставок для Токио.

4 июля заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что Токио собирается отстаивать свои интересы в проекте «Сахалин-2», потому что считает его важным из-за необходимости обеспечения граждан электроэнергией и газом.

3 июля президент компании Mitsui O.S.K. Lines Такеши Хасимото подчеркнул, что государство продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли Японии.

В тот же день премьер-министр Японии на саммите G7 предложил механизм снижения цен на российскую нефть. По планам министра, это позволит установить цены вдвое ниже актуальных и ограничить возможность продавать топливо дороже.

1 июля стало известно, что США вместе с представителями стран «большой семерки» надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей G7 в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, данную инициативу.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.

Еще в апреле Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам президента РФ, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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