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Пастух нашел человеческий скелет в лесополосе под Волгоградом

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Следователи проводят проверку по факту обнаружения скелетированных останков в Котельниковском районе Волгоградской области. Погибшего обнаружил пастух.

По словам мужчины, он гнал скот в 10 км от хутора Семечный. В лесопосадке он заметил мужской скелет, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру». По данным следствия, останки практически полностью разложились.

На погибшем обнаружены частицы зимней одежды. Предполагается, что мужчина мог умереть минувшей зимой. Документы или телефон при погибшем не обнаружены.

Личность погибшего будет установлена в ходе экспертиз и сверки с базой данных без вести пропавших.

В Псковской области водолазная группа обнаружила останки летчика, который погиб в годы Великой Отечественной войны. Самолет Як-9Т был сбит над озером Смертным.

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